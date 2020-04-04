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Консоль Мэтью
Консоль в стиле лофт из массива сосны и металлического каркаса
Цвет отделки:
Материал: массив сосны, металл. Возможно изготовить изделие из массива дуба
Размеры: ширина 150 см, высота 59 см, глубина 33 см. Консоль можно изготовить по индивидуальным размерам.
Срок изготовления: 10 рабочих дней, в зависимости от загрузки производства
Доставка: по Санкт-Петербургу, Москве и другим городам России
17,077руб.
Консоль Мэтью изготовлена из массива сосны и металлического каркаса. Отлично подойдет для установки телевизора, хранения сувениров, комнатных растений и аксессуаров. Консоль достаточно компактна и не займет у вас много места. Смотрится консоль стильно, качественно и оригинально.