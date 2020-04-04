Консоль Мэтью

Консоль в стиле лофт из массива сосны и металлического каркаса

Цвет отделки:

  • Арктика
  • Шелковисто-серый
  • Натур
  • Клен
  • Орех
  • Махагон
  • Дуб Антик
  • Грецкий орех
  • Бразильский дуб
  • Венге

Материал: массив сосны, металл. Возможно изготовить изделие из массива дуба

Размеры: ширина 150 см, высота 59 см, глубина 33 см. Консоль можно изготовить по индивидуальным размерам.

Срок изготовления:  10 рабочих дней, в зависимости от загрузки производства

Доставка:  по Санкт-Петербургу, Москве и другим городам России

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17,077руб.

Консоль Мэтью изготовлена из массива сосны и металлического каркаса. Отлично подойдет для установки телевизора, хранения сувениров, комнатных растений и аксессуаров. Консоль достаточно компактна и не займет у вас много места. Смотрится консоль стильно, качественно и оригинально.

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