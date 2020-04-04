Консоль Мэтью изготовлена из массива сосны и металлического каркаса. Отлично подойдет для установки телевизора, хранения сувениров, комнатных растений и аксессуаров. Консоль достаточно компактна и не займет у вас много места. Смотрится консоль стильно, качественно и оригинально.